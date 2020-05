GNR de Valpaços ajuda pessoas a usar luvas e máscaras

A Operação Retrovírus da GNR visa sensibilizar as pessoas para o uso e o destino correto dos equipamentos de proteção individual usados no combate à Covid-19, principalmente luvas e máscaras.Em Valpaços, militares da GNR e dois profissionais de saúde da Unidade de Saúde do Alto Tâmega e Barroso começaram a ação no mercado municipal do concelho, seguindo-se dois lares."Temos levado a cabo uma série de ações junto da população e instituições para prevenir que as pessoas descartem os equipamentos de proteção individual em locais errados", diz o alferes Teixeira da GNR de Chaves. "Isto é muito difícil mas temos de nos proteger e é bom que a GNR e toda a gente ajudem as pessoas a saber como fazer", realçou Maria Videira, de 70 anos.