GNR homenageia todas as mulheres em dia especial

"Porque as mulheres podem. Hoje e sempre! Em qualquer lugar", escreveu a Guarda Nacional Republicana.

10:48

A GNR assinala o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com um vídeo de homenagem e desejou a todas as mulheres que integram a força policial um dia especial.



