GNR desinfeta lar em Boliqueime

A Unidade de Emergência e Proteção Civil da GNR começou esta quinta-feira a fazer a desinfeção do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, Loulé, onde há uma semana foram detetados pelo menos 21 utentes infetados por Covid-19. O CM sabe que há vários casos inconclusivos, que poderão vir a aumentar o número de utentes infetados.

Os militares procederam à desinfeção do 2º piso do lar, o qual poderá, assim, vir ser a usado pelos utentes que acusaram negativo para a Covid-19 e que ainda se encontram instalados numa unidade hoteleira em Vilamoura.





Dos 59 utentes testados, 33 deram negativo, 21 positivo e cinco foram inconclusivos. Um deles está hospitalizado, confirmou o autarca, Vítor Aleixo. O lar foi rastreado no dia 2 de abril, no âmbito do projeto Covid+70.