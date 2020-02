GNR detém cinco suspeitos de tráfico de droga em Vila Real e Mesão Frio

A GNR deteve cinco suspeitos do crime de tráfico de droga, em operações distintas em Vila Real e Mesão Frio que resultaram na apreensão de 100 doses de canábis e haxixe, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

O Comando Territorial de Vila Real disse, em comunicado que, na terça-feira, deteve três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e 27 anos, suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila Real.

A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Vila Real e culminou uma investigação que decorria há cerca de um ano.

No âmbito da operação foram realizadas três buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão de 36 doses de canábis, 30 doses de haxixe, cinco selos LSD, três facas, quatro telemóveis, uma balança digital e 1.670 euros.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Vila Real, para aplicação de eventuais medidas de coação.

A ação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal de Chaves e Peso da Régua, da Secção de Investigação Criminal de Vila Real, e dos Postos Territoriais de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Mondim de Basto.

Também na terça-feira, militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Real detiveram, no concelho de Mesão Frio, um homem de 25 anos suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo explicou a GNR, no decorrer de uma fiscalização rodoviária foi abordado um automobilista que, durante a condução, "fazia uso de telemóvel".

No momento da bordagem foi possível, de acordo com a Guarda, "detetar produto estupefaciente no interior do veículo".

Os militares procederam a uma busca que culminou na apreensão de 34 doses de canábis, uma balança e 330 euros.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.