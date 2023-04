GNR deteta 14 locais em risco de incumprimento por falta de limpeza em Proença-a-Nova

Catorze áreas críticas junto a aglomerados populacionais foram identificadas pelas autoridades no concelho de Proença-a-Nova, no âmbito da limpeza dos terrenos florestais pelos proprietários que termina no domingo.

"Até ao fim deste mês de abril, os proprietários devem realizar as limpezas conforme determina a lei, ou seja, numa faixa de 50 metros à volta das casas e de 100 metros à volta dos aglomerados populacionais", alertou, em comunicado, o município de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Segundo a autarquia, no concelho de Proença-a-Nova, a GNR "identificou 14 áreas críticas que estão em infração ao Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua atual redação, nove em habitações isoladas e cinco em aglomerados populacionais".