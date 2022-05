Militares da GNR e agentes da PSP reforçaram a vigilância e ações de sensibilização aos condutores para a presença dos peregrinos em estradas com muito tráfego rumo ao Santuário de Fátima. Na região de Viseu, desde sábado que milhares de peregrinos caminham pela Estrada Nacional nº 2 e por outras vias secundárias pelo que a GNR destacou várias patrulhas para fazer um acompanhamento mais próximo. “O objetivo é sobretudo ajudar os peregrinos a circular na estrada com o máximo de segurança possível. Damos conselhos e ajudamos nos itinerários a seguir”, explicou esta segunda-feira ao CM o tenente-coronel Adriano Resende, relações-públicas da GNR de Viseu, salientando que “o forte dos grupos de peregrinos já está a sul da cidade de Viseu”.





Esta peregrinação “marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé”, informa o Santuário de Fátima, explicando que, “nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias, mas este ano, mantendo alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés, o santuário e o seu grupo de voluntários acolherá estes dois grupos de peregrinos”.





Durante as celebrações, lembra o santuário, devem, no entanto, manter-se algumas cautelas, procurando preservar algum distanciamento físico entre as pessoas. O Santuário de Fátima terá no recinto de oração acolhedores para prestar auxílio aos peregrinos, sobretudo nos dias 12 e 13, com a colaboração especial do Corpo Nacional de Escutas.Andar em fila indiana. Caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito. Usar sempre coletes refletores.Não usar auscultadores nem auriculares nem telemóvel durante a caminhada.Escolha sapatos já usados, que proporcionem um andar confortável. Use meias brancas, de algodão, sem costura (calçadas do avesso); roupa de algodão, larga, clara e com mangas.Faça pausas. Quando parar, coloque os pés mais altos que a cabeça. Procure dormir pelo menos seis horas.Faça refeições leves e frequentes. Beba água, coma frutos secos e açúcar. Use protetor solar e batom de cieiro.À chegada, guarde o telemóvel e a carteira num bolso da frente ou numa bolsa com fecho. Evite andar com grandes quantidades de dinheiro. Não leve bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos.Tenha sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo.Logo após o fim das cerimónias, a saída deve ser calma e gradual, evitando as filas prolongadas.