GNR e PSP já mobilizaram mais de 100 elementos para combater greve de camionistas

A Guarda Nacional Republicana (GNR), em conjunto com a Polícia de Segurança Pública (PSP), asseguraram o transporte de combustível em 84 veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas, num total de 106 elementos destas forças policiais, na sequência de ter sido decretado estado de emergência em todo o território.



A informação foi avançada numa nota de comunicação social, enviada esta quinta-feira às redações, onde é feito o balanço dos operacionais mobilizados entre os dias 12 e 14 de agosto, segunda a quarta-feira, respetivamente.



Os veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas foram mobilizados com destino às regiões de Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve.



Recorde-se que foi declarada situação de alerta pelo ministro da administração interna entre as 23h59 do dia 09 de agosto e o dia 21 de agosto em todo o território de Portugal Continental.



Esta quarta-feira foram abastecidos os aeroportos de Lisboa e Faro.