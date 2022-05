A GNR e a PSP anunciaram esta quarta-feira o reforço de presença policial nas estradas e artérias urbanas para apoiar os peregrinos que se deslocam para o Santuário de Fátima para participar na peregrinação do 13 de Maio. Sem medidas de restrição relacionadas com a pandemia da Covid-19, que nos últimos dois anos condicionou as celebrações bem como a presença de fiéis no santuário, as autoridades esperam que este ano participem nas cerimónias mais de 200 mil pessoas.









Durante os próximos 10 dias, a PSP “assegura ações de visibilidade policial e acompanhamento aos peregrinos com o propósito de promover a coexistência segura entre a normal circulação rodoviária e a circulação pedonal destes grupos”.

Também a GNR prevê um grande número de peregrinos “a efetuar o percurso a pé, em grupos numerosos e circulando muitas vezes em vias com tráfego intenso e com bermas estreitas ou com ausência das mesmas, o que potencia o risco de atropelamento”. A GNR espera para este ano, devido ao levantamento das medidas contra a Covid-19, “uma maior afluência de peregrinos”.





Já a Infraestruturas de Portugal anunciou que, para promover a segurança dos peregrinos de Fátima, “vai adotar alguns condicionamentos rodoviários nos principais itinerários utilizados pelos fiéis.”