A GNR encerrou, desde março, um total de 84 estabelecimentos, no Algarve. Trata-se sobretudo de cafés e espaços de diversão noturna, apurou o. As infrações estão relacionadas com o incumprimento das normas impostas pela Direção-Geral da Saúde.Ainda assim, segundo o Capitão Galego, do Comando Territorial de Faro, “as infrações têm diminuído”. Destaca ainda que “o civismo de todos é vital”. Até ao mês passado, verificaram-se 17 detenções em flagrante, a maioria por desrespeito do confinamento.sabe que há cerca de 600 pessoas monitorizadas no domicílio. A GNR recebeu também 80 denúncias por aglomeração de pessoas e cancelou 23 eventos. Somam-se ainda 117 autos de contraordenação: um dos motivos é a não utilização de máscara.