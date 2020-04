GNR entrega material escolar a alunos em Seia

Uma centena de alunos de Seia não dispõem de equipamento informático para acompanhar as aulas à distância. Para mitigar a situação, a GNR de Gouveia associou-se ao Agrupamento de Escolas de Seia e está a percorrer o concelho para entregar material didático aos alunos. "Entregamos manuais, cadernos de exercícios e equipamento para alunos de Ensino Especial.



São 100 crianças e jovens de famílias carenciadas em 12 freguesias do concelho", adianta o capitão Daniel Fernandes, que coordena a entrega do material e a posterior recolha dos exercícios, com o apoio das juntas de freguesia. Para Rosa Ferreira, de Carragosela, que tem a seu cargo seis netos (um deles com necessidades especiais) a ação dos militares "é uma dádiva do céu".