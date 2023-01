GNR escolta grávida em trabalho de parto pelo trânsito do Porto

A GNR escoltou uma viatura onde seguia um casal, incluindo uma mulher grávida e já em trabalho de parto, até ao Centro Materno-Infantil do Norte, esta quarta-feira, no Porto. O casal agradeceu publicamente o auxílio prestado pelos militares e indica que "graças à ação destes heróis, a mãe e o bebé estão bem".

A escolta foi realizada "em plena hora de ponta, numa das mais movimentadas artérias da cidade do Porto". O auxílio permitiu que o casal chegasse atempadamente e que o parto decorresse com todas as condições médicas.

A GNR agradece, através das redes sociais, o reconhecimento. "Ao pequeno Rodrigo e aos pais desejamos as maiores felicidades", refere aquela força de segurança.