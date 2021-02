GNR fecha associação e multa quatro pessoas por violarem recolhimento domiciliário em Vimioso

Militares do GNR fecharam uma Associação Recreativa e Cultural e identificaram quatro pessoas por violação das normas para a contenção da epidemia covid-19, na localidade de Vimioso, no distrito de Bragança, foi hoje anunciado.

"Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde encontraram quatro pessoas no interior da associação, detetando indícios de consumo de bebidas alcoólicas", concretizou aquela força de segurança.

Segundo a Guarda, esta ação culminou com a identificação dos intervenientes e com a elaboração de quatro autos de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento domiciliário.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.