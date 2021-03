GNR fecha restaurante em Baião com oito clientes a beber álcool

Um estabelecimento de restauração e bebidas foi encerrado pela GNR, este domingo, em Baião, por estar a funcionar com nove pessoas no interior.

O caso foi denunciado à GNR, que confirmou que estavam oito clientes a ingerir bebidas alcoólicas no interior do espaço, violando as normas de contenção da pandemia que estão em vigor.

As nove pessoas foram identificadas e autuadas: oito por incumprimento do dever geral de recolhimento geral, um por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público.