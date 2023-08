A GNR tem em curso a ‘Operação Artémis’, que durante seis meses vai proceder à fiscalização do exercício da caça. Até dia 28 de fevereiro vão ser realizadas em todo o território nacional “ações de fiscalização ao exercício dos atos venatórios, para prevenção, deteção e repressão de situações em desconformidade com as normas legalmente definidas”, avança aquela força militarizada em comunicado.









Lembra a GNR que na abertura da época da caça no terreno ordenado “é necessário uma especial atenção às espécies cinegéticas, meses e limite diário de abate, elencadas no Calendário Venatório, Época Venatória 2023-2024”.

A operação realizada pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente “tem como objetivo garantir o respeito pelas medidas de proteção e conservação dos recursos cinegéticos, tendo em vista a sua gestão sustentável”. O calendário venatório, face à existência de períodos diferentes de caça consoante a espécie venatória em causa, pode ser consultado no site do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.