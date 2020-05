GNR fiscaliza destino dado ao ‘lixo Covid-19’ em Braga

Desde o início do mês, elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR de Braga têm visitado lares de idosos, farmácias e supermercados com o objetivo de fiscalizar e chamar a atenção para o destino a dar ao chamado ‘lixo Covid-19’.O objetivo da ação é, segundo a capitão Maria Peixoto, comandante do Destacamento de Braga da GNR, "evitar a gestão negligente de resíduos como luvas, máscaras ou equipamentos de proteção individual" e, ao mesmo tempo, "evitar a propagação do coronavírus através do destino incorreto dado aos resíduos".No caso do lixo doméstico, o conselho dado pela GNR é que luvas e máscaras sejam colocadas em sacos fechados no lixo comum, "nunca no ecoponto", reforçou a capitão.

