GNR identifica 23 pessoas em festa em Valongo

A GNR encerrou esta quinta-feira um espaço de convívios que estava a funcionar ilegalmente num edifício habitacional com 23 pessoas no interior na localidade de Alfena, concelho de Valongo.

Após várias denúncias que davam conta de convívios e festas naquele espaço, os militares apuraram que no mesmo funcionava ilegalmente um estabelecimento de bebidas e eram promovidas festas divulgadas nas redes sociais, informa a GNR em comunicado.





Dois homens, de 60 e 62 anos, foram detidos em flagrante, por promoção de eventos e festas, o que vai contra as medidas impostas para conter a Covid-19.As pessoas no local foram multadas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e por não utilização de máscara.

Foi também apreendido material informático e sonoro, bem como um bastão.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valongo.

Recorde que, de acordo com as medidas impostas pelo Estado de Emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontram-se encerradas discotecas, bares, salões de dança ou de festa.