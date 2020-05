GNR ‘liga’ familiares separados pelo coronavírus

Militares da GNR de Alfândega da Fé visitaram este domingo casais de idosos do concelho para que estes estabelecessem contacto por videochamada com os familiares."Já não vejo a minha filha desde dezembro. Ela está em Lisboa, era para vir na Páscoa mas o vírus não permitiu. Foi a primeira vez que vi a família desta forma. Via a minha filha e a minha neta, estou muito feliz e agradeço muito à GNR", disse José Silva, de 80 anos, que vive com a mulher em Santa Justa.Os militares são já uma parte da família para estes idosos, que não escondem a felicidade pela visita e pelo que a mesma lhes proporciona."É um trabalho muito gratificante, sentimos que eles não estão sozinhos e/ou abandonados", realça a capitão Edna Almeida da GNR de Alfândega da Fé.

