"As pessoas que andam na rua estão a sair do trabalho e vão para casa. Estão a cumprir com o que está estipulado”, disse este sábado à tarde aoo capitão Luís Ribeiro, da GNR de Santa Comba Dão, que liderou na rua uma operação de fiscalização, e “sobretudo sensibilização”, nas ruas da cidade.O concelho de Santa Comba Dão é um dos 114 que este fim de semana está sob recolhimento obrigatório. Este sábado, as ruas da cidades ficaram desertas. As pessoas saíram de manhã para as compras básicas e à tarde recolheram-se em casa. Os poucos automobilistas que circularam na EN2 tinham justificação.