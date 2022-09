A GNR começa esta segunda-feira, dia em que arranca o ano letivo, as ações de sensibilização em cerca de 5 mil escolas, destinadas principalmente a alunos, mas também aos pais e aos professores. Até sexta-feira, quatro centenas de militares afetos ao programa Escola Segura vão esclarecer dúvidas e entregar o seu contacto telefónico, para gerar “maior proximidade”.





A GNR está preocupada com o bullying nas redes sociais e os desafios virais de risco. A campanha ‘#AVidaNãoÉUmJogo’, dirigida às crianças, pais, pessoal escolar e à sociedade em geral, tem o mote: “Aquilo que é feito no mundo digital tem consequências reais no mundo real.”