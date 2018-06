Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR não convida guardas para inauguração de posto em Vila Verde

Militares revoltados por serem excluídos da cerimónia no quartel.

Por Fátima Vilaça | 08:54

Os militares da GNR de Vila Verde não foram convidados para a cerimónia de inauguração do posto, que vai acontecer sexta-feira, com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Os guardas que não estão de serviço foram aconselhados, informalmente, a não marcar presença na cerimónia militar. E até aos guardas que estão de serviço foram impostas limitações: não podem estacionar as viaturas particulares no parque da GNR, que no dia estará, exclusivamente, destinado aos convidados. Os militares estão revoltados.



O comando da GNR de Braga convidou para a cerimónia dezenas de civis e militares de outros postos, mas, ao que o CM apurou, deixou de fora a maior parte dos 38 militares que prestam serviço em Vila Verde.



Os militares tentaram obter esclarecimentos junto do comando, mas ter-lhes-á sido comunicado que os convites estavam todos distribuídos e que não era "desejada" a presença de quem está "fora de serviço".



Para a Associação Profissional da Guarda (APG) a posição do comando não é surpreendente. "A hierarquia da GNR vê na categoria profissional de Guarda apenas e só meros servidores, que servem unicamente para fazer patrulhas", atira Paulo Pinto, coordenador norte da APG.



Questionado pelo CM, o comando de Braga da GNR disse apenas que todos os militares de Vila Verde "porque lá prestam serviço, estão naturalmente convidados" .



O quartel que está a funcionar desde setembro custou um milhão de euros.