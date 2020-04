GNR notifica padre que celebrou missa com paroquianos em Castelo de Paiva

Um padre foi notificado este domingo de manhã com crime de desobediência após ter sido encontrado pela GNR a celebrar uma missa na igreja de Pedorido, em Castelo de Paiva, na companhia de um diácono e de vários paroquianos.A GNR identificou o pároco e alertou-o para a não realização deste tipo de celebrações devido às restrições que estão em vigor durante o estado de emergência para fazer face à pandemia de covid-19.Existem suspeitas de que o padre tenha realizado outras missas em paróquias da zona onde presta serviços.No âmbito do estado de emergência estão proibidas as "celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas" com o objetivo de reduzir o risco de contágio.Portugal está em estado de emergência para combater a covid-19 desde o dia 18 de março, estado que já foi renovado por três períodos e que termina em 2 de maio.Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicam que Portugal contabiliza 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 casos confirmados de infeção.