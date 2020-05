GNR oferece roupa a famílias necessitadas da Guarda

A GNR da Guarda começou esta quinta-feira a entregar a instituições de solidariedade social do distrito artigos de vestuário e calçado confiscados em ações de combate à contrafação. "No total são 2900 peças que vão ser distribuídas por 15 instituições dos 14 municípios do distrito da Guarda", diz Marco Pina, da GNR da Guarda."Tendo em conta que a pandemia de Covid-19 está a deixar muitas famílias em dificuldades, foi decidido contactar as autarquias que indicaram as lojas de apoio social ou outras instituições necessitadas", adianta."Esta dádiva vem na melhor altura. No atual cenário de pandemia, não conseguimos donativos suficientes da população para fazer face às necessidades", diz Teresa Pacheco, da Loja Social de Celorico da Beira, que vai apoiar 50 famílias.

