GNR publica na Internet foto de menina a beijar avô militar

A GNR publicou uma fotografia na sua página oficial de Facebook de uma menina a dar um beijo na face do avô militar. "Bom dia avô! Bom serviço!", pode ler-se na descrição da imagem.



Esta publicação surge na sequência da polémica gerada depois de Daniel Cardoso, professor universitário da Lusófona e da Universidade Nova de Lisboa, ter afirmado que obrigar as crianças a beijar os avós "é uma violência".



A afirmação foi alvo de várias críticas nas redes sociais.



"Quando a avozinha ou o avozinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro ou da outra, desde crianças", disse.