GNR recebe oito novas viaturas

A GNR recebeu esta semana oito novas viaturas, de um total de 2.200 destinadas às forças de segurança até 2021, informou esta sexta-feira à Lusa o Ministério da Administração Interna.Os novos veículos da GNR custaram 350 mil euros e foram comprados no quadro da Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança (2017/2021), que abrange GNR, PSP e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.Cinco das viaturas são descaracterizadas e destinam-se a reforçar os meios de prevenção de acidentes nas estradas, enquanto as restantes visam manter a ordem pública.A Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança prevê, até 2021, um investimento em viaturas de 55 milhões de euros, que se traduz em 2.200 veículos novos para as forças de segurança.Segundo a tutela, já foram entregues 830 veículos, num investimento de mais de 13 milhões de euros.Em julho, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, disse que mais de metade do orçamento previsto na lei de programação tinha sido executado.A Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança prevê um investimento de 450 milhões de euros até 2021, que engloba novas viaturas, esquadras, quartéis e equipamentos de proteção individual e armamento.