As patrulhas da GNR visitaram este natal 3149 idosos que vivem sozinhos ou isolados em todas as zonas do País. A pandemia da Covid-19 aumentou o medo destas pessoas que vivem solitárias e foi o principal fator que levou a que milhares de emigrantes não viessem passar o Natal às suas terras de origem.





CM Maria dos Prazeres Ferreira, de 82 anos, que reside em Almargem, uma localidade do concelho de Viseu. Os guardas Rui Martins e Filipe Duarte, acompanhados pelo comandante do destacamento da GNR de Viseu, capitão Marques, foram visitar Maria dos Prazeres na manhã do dia de Consoada. “É nosso objetivo transmitir-lhe um sentimento de segurança e apoiá-la”, referiu o oficial da GNR. Esta idosa teve no entanto uma surpresa de última hora, já que uma família de uma aldeia vizinha foi buscá-la a casa para passar umas horas da Consoada acompanhada.



"Fico muito feliz quando os senhores da guarda me fazem uma visita. Custa muito viver sozinha, muito mais nestas alturas de festas. Este ano é ainda mais difícil por causa da pandemia", disse ao

Durante a campanha ‘Natal a guardar os nossos idosos’, que decorreu entre os dias 18 e 24 destes mês, a GNR visitou milhares de idosos que iriam passar o Natal sozinhos, devido às recomendações das autoridades de saúde.

Portalegre



O distrito com mais idosos visitados e que estavam sozinhos neste Natal devido à pandemia foi Portalegre com 717, segue-se Viseu (399) e Vila Real (275).





Censos Sénior 2020



Durante a operação Censos Sénior 2020 que se realizou em novembro, a GNR sinalizou mais de 42 mil idosos a viver na condição de sozinhos e ou isolados. Os distritos de Vila Real, Guarda e Viseu são os que têm mais.





