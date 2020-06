GNR reforça fiscalização para prevenir contágio da pandemia

A GNR anunciou este domingo que reforçou a fiscalização para prevenir a covid-19, avançando que nos últimos dias tem verificado algumas situações de incumprimento das regras definidas para o combate à pandemia, como ajuntamentos e festas.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que os militares da corporação têm garantido a presença em todo o país para fiscalizar que o distanciamento físico e a concentração de pessoas está a ser seguido de acordo com as normas vigentes, assim como as regras de ocupação e a permanência nos locais abertos ao público.

Entre as situações de incumprimento, a GNR dá conta de uma festa privada em Grândola, de uma festa num estabelecimento de bebidas em Lagos e de ajuntamentos espontâneos nas ruas em Albufeira.