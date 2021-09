GNR resgata javali de canal em Campo Maior

A GNR de Portalegre, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Elvas, resgatou um javali, no concelho de Rio Maior.No decorrer de uma ação de patrulhamento, na última quinta-feira, os elementos do NPA depararam-se com o animal em perigo de afogamento, no interior de um canal de rega, proveniente da Albufeira do Caia. Após várias tentativas, conseguiram retirar o javali, libertando-o no seu habitat natural, revelou esta segunda-feira a força de segurança, em comunicado.A Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) está disponível, 24 horas, para o relato de ocorrências deste tipo.