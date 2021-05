GNR surdo tratado com oxigénio no Hospital das Forças Armadas

Um militar do destacamento de trânsito da GNR de Viseu que ficou surdo de um ouvido está a ser tratado com recurso a oxigénio numa câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas. Quem recorre a este tipo de tratamento permanece dentro de uma câmara e respira oxigénio puro a uma pressão superior à atmosférica.









O militar da GNR recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca a 23 de fevereiro e apresentou queixas de surdez no ouvido esquerdo no início do mês de março, segundo o gabinete de relações públicas da GNR. Este caso foi reportado ao Infarmed, que está a averiguar se a vacina é a causa direta para a surdez no ouvido esquerdo. Para já, o organismo diz que os “casos recebidos são anónimos”.