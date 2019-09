Góis espera 20 mil motards em concentração internacional

Mais de 20 mil motociclistas são esperados na 26ª Concentração Internacional de Motos de Góis, que começou esta quarta-feira e termina no domingo, segundo as estimativas da organização do evento, que arrancou com bom tempo."Está muito calor, tem de ser à sombra", disse aoJoão Carvalho, de 19 anos, da Amadora, estreante no evento, poucos minutos depois de ter aberto a bilheteira. Já Tiago Nine, de 23 anos, de Lisboa, espera "muito convívio com os amigos" mas também quer "ver as motos" dos outros participantes.Diversão não vai faltar no recinto com dez mil hectares, que se apresenta renovado. Segundo a organização, houve um grande investimento em termos de infraestruturas para criar mais espaços de sombra e melhorar as casas de banho.