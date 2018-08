Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Góis recebe mais de 20 mil motards

Evento comemora as bodas de prata com cartaz recheado.

Por Mário Freire | 08:06

O quilometro 271 da mítica estrada nacional 2, em Góis, vai ser ponto de paragem obrigatório por estes dias para mais uma concentração motard. Até domingo, são esperados cerca de 20 mil motociclistas, com passe geral. A estes juntam-se os portadores de bilhete individual, que, segundo as estimativas da organização, serão cerca de cinco mil.



A edição deste ano, que arrancou esta quarta-feira, é especial, uma vez que se assinalam as bodas de prata do evento. "Uma concentração que nasceu pequenina, com 150 participantes em 1994, e agora chega a esta dimensão de cariz internacional", destaca Jaime Garcia, da organização da 25ª concentração. A efeméride foi assinalada esta quarta-feira com a inauguração de um monumento à entrada do parque de mototurismo de Góis, por onde todos os anos, no terceiro fim de semana de agosto, passam milhares de motociclistas.



O encontro conta com mais um dia de espetáculos e a noite de quarta-feira, em que atuou o grupo alemão Alphaville, foi solidária. "As receitas das entradas diárias revertem totalmente para os bombeiros voluntários de Góis, para aquisição de uma viatura de combate a incêndios urbanos", adianta Jaime Garcia.



Esta quinta-feira, é a vez de Quim Barreiros e do DJ Diego Miranda. Sexta-feira, o cartaz conta com David Antunes e convidados: Simone de Oliveira, Berg e a dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. No sábado, é a vez dos Gipsy Kings. O evento fomenta o convívio entre motards, que podem visitar as praias fluviais e as aldeias de xisto.