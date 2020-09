Golfinho dá à costa na praia da Cova do Vapor na Costa da Caparica

Um golfinho deu à costa na praia da Cova do Vapor, na Costa da Caparica esta quarta-feira.O animal esteve primeiro à deriva e, posteriormente, acabou por arrojar na areia.A recolha e destruição da carcaça do animal está a cargo da Câmara Municipal de Almada.Entretanto, os nadadores-salvadores recolheram o animal da beira-mar e colocaram-no junto aos caixotes do lixo.A Polícia Marítima da Costa da Caparica disse ao CM que este não é um acontecimento inédito e que acontece várias vezes ao longo do ano. No entanto, por ser verão e as praias serem mais frequentadas, há o registo de mais ocorrências. A mesma autoridade aconselha a que os populares não toquem no corpo do animal, apesar de não apresentar risco para a saúde pública.O alerta foi dado às 17h50.