Golfinho encontrado morto na praia do Malhão, em Odemira

Um golfinho comum foi esta sexta-feira encontrado morto no areal da praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

O cetáceo já em adiantado estado de decomposição, foi encontrado cerca das 10 horas, por populares que passeavam na praia.

O animal pode estar naquele local há vários dias já que se trata de uma praia de difícil acesso e pouco frequentada nesta época do ano.

Com cerca de 1,50 metros de comprimento, o golfinho encontrado morto pertence a uma espécie muito presente em toda a costa portuguesa.

Biólogos do Laboratório de Ciências do Mar (CIEMAR) da UniversidAade de Évora estiveram no local a recolher amostras para tentar apurar o que causou a morte do animal.

A carcaça do cetáceo será removida da praia nas próximas horas.