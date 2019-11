Golfinho encontrado morto na praia do Meco

Um golfinho deu à costa esta sexta-feira na praia do Meco, na costa ocidental do concelho de Sesimbra. Imagens mostram o corpo do animal no areal.Recorde-se que, no passado dia 21 de outubro, outro golfinho foi encontrado morto, mas na praia de Belinho, em Esposende.O alerta foi dado por pessoas que estavam a passear junto às dunas e avisaram as autoridades.