Golfinho morto empurrado pela ondulação para a praia do Vau

Um golfinho morto foi encontrado na praia do Vau, no concelho de Portimão.O cadáver do cetáceo terá sido empurrado para o areal algarvio pela ondulação forte que se faz sentir na região. O animal, marinho foi encontrado, na quarta-feira, por volta das 10h15, com diversas marcas de ferimentos, já em estado de decomposição. A Polícia Marítima foi alertada e, segundo fonte da Capitania do Porto de Portimão, o cadáver foi recolhido para um aterro sanitário.Recorde-se que na terça-feira à noite, também uma baleia-anã tinha dado à costa morta na Praia da Rocha. O cetáceo, com cerca de 10 metros de comprimento, também já estava em decomposição.