Golfinhos dão à costa na Fonte da Telha

O cadáver de um golfinho foi encontrado na sexta-feira de manhã por um popular que praticava desporto na praia da Fonte da Telha, entre Almada e Sesimbra.



O mesmo atleta ter-se-á deparado com outro cetáceo morto na quarta-feira, tendo alertado as autoridades. "Telefonei à Polícia Marítima mas foi-me dito que eram os serviços de recolha do lixo da câmara municipal que levavam estes animais", explicou ao Correio da Manhã.





"Este segundo animal está em bom estado, mas tem a barbatana cortada, o que leva a suspeitar da sua causa de morte", acrescenta.

Este sábado à tarde, mais de 24 horas depois de ter dado à costa, o animal ainda estava na praia.