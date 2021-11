Golfinhos presos na ria Formosa junto à praia de Faro

Especialistas do Zoomarine e do ICNF continuam a tentar encaminhar para o mar os dois golfinhos que entraram na ria Formosa, próximo da praia de Faro. Um dos mamíferos está desaparecido. A operação decorre há uma semana."O problema é que o golfinho passou a ponte de Faro, em direção à Quinta do Lago, e agora não quer passar pela ponte novamente. Estes animais não gostam de passar em sítios apertados. Poderá ser esta a razão", disse Élio Vicente, do Zoomarine, entidade que está a monitorizar a situação, juntamente com o ICNF e a Polícia Marítima.Apesar de estar na zona da ria Formosa, este continua a ser o habitat natural do golfinho, por isso não há um perigo imediato. "É um sítio protegido das correntes e das marés e o golfinho tem estado a alimentar-se. Nesse aspeto está tudo a correr bem. Mas há o fator humano a ter em conta, como as redes de pesca e as hélices dos barcos", revela ainda Élio Vicente, que apela para que as pessoas "não se aproximem do golfinho, nem que seja só para ajudar". Este golfinho-roaz estava acompanhado por um outro golfinho, que entretanto desapareceu: ou morreu ou conseguiu descobrir o caminho de volta ao mar. "Parece pouco provável que tenha morrido, mas é uma hipótese. Acredito que tenha conseguido encontrar o caminho para o mar", admite o especialista.