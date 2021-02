Gondomar entrega 1.200 computadores e 700 equipamentos de acesso à Internet a alunos

A Câmara de Gondomar vai distribuir 1.200 computadores pelos agrupamentos escolares depois de o levantamento efetuado ter revelado que pelo menos 940 alunos não tinham meios para acompanhar as aulas à distância, revelou esta terça-feira o presidente da autarquia.

"Ainda chegarão os do Ministério [da Educação], mas consideramos que tínhamos de intervir antecipadamente. O levantamento feito concluiu que pelo menos 940 alunos tinham necessidades. Distribuímos 1.200 para dar alguma folga. Ficamos convencidos que ficam satisfeitas as principais necessidades", disse à agência Lusa, Marco Martins.

A câmara começa a entregar os computadores aos agrupamentos de escolas, aos quais caberá fazer a gestão da distribuição.

De acordo com o autarca, será dada preferência aos alunos inscritos na Ação Social Escolar e a outras situações de agregados que revelem necessidade, como famílias monoparentais em que o pai ou a mãe também esteja em teletrabalho ou núcleos com e várias crianças e falta de equipamentos.

A estes 1.200 computadores juntam-se 700 'hotspots' para acesso à Internet que já tinham sido distribuídos em abril do ano passado, na primeira vaga da pandemia da covid-19, mas foram recolhidos e voltam agora às mãos dos agrupamentos.

Nessa ocasião a câmara de Gondomar entregou 800 'tablets' e computadores às escolas deste concelho do distrito do Porto.

Soma-se a entrega a cada uma das escolas básicas de 2.º e 3.º ciclos e à Escola Secundária não agrupada de um "kit" informático.

Esta distribuição equivale a um investimento de 680 mil euros.

Quanto aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico, a câmara de Gondomar recorda que as famílias podem aceder a atividades lúdico-pedagógicas 'online' através do Portal Municipal dedicado à Educação, bem como na Plataforma +Saber.