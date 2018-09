Governo quer mais medidas contra tabaco, obesidade e álcool

Medidas de prevenção de dependências, como o tabaco, a comida ou o álcool na mira do Governo.

Por Lusa | 15:45

O Governo quer aumentar, em 2019, as medidas de prevenção de dependências, como o tabaco, a comida ou o álcool, e promover a atividade física como forma de valorizar a Saúde Pública.

A proposta do Governo sobre as Grandes Opções do Plano para 2019 (GOP), a que a agência Lusa teve este sábado acesso, prevê que, no próximo ano, sejam desenvolvidas medidas de prevenção do tabagismo, de alimentação saudável, de promoção da atividade física e de prevenção do consumo de álcool e demais produtos geradores de dependência.

Segundo o documento enviado ao Conselho Económico e Social (CES), a Saúde Pública será valorizada enquanto área de intervenção, pelo que o objetivo passa também por um reforço da vigilância epidemiológica e pela revitalização do Programa de Controlo das Doenças Transmissíveis.