Gouveia cancela caminhada de Descida dos Rebanhos em Transumância devido aos incêndios

O município de Gouveia, no distrito da Guarda, cancelou, devido aos fogos, a Descida dos Rebanhos em Transumância de Vila Nova de Tazem prevista para o fim de semana.

"Devido aos incêndios da Serra da Estrela e ao estado de alerta decretado para este fim de semana, a caminhada de descida dos rebanhos e seus pastores em transumância de Vila Nova de Tazem foi cancelada", referiu a autarquia.

A vaga de calor prevista para os próximos dias e a impossibilidade de grupos de pessoas percorrerem áreas florestais "determinam este cancelamento, sendo este um ato de prudência e de prevenção no combate a incêndios florestais".

Apesar do cancelamento da iniciativa, a Câmara de Gouveia mantém todo o programa cultural em Vila Nova de Tazem, com destaque para a peça de teatro "Mentira a Quanto Obrigas", a partir das 21:30, no domingo.

O incêndio em Gouveia, na Serra da Estrela, foi dado como dominado às 00:50, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo deflagrou pelas 15:41 de quinta-feira em Nabais, concelho de Gouveia, distrito da Guarda, no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), e obrigou à evacuação do parque de campismo do Curral do Negro por precaução.