Gouveia e Melo admite que listas de vacinação Covid-19 estão desatualizadas e incluem pessoas que já morreram

O coordenador da 'task force' da vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo, assumiu esta sexta-feira, numa reunião à porta fechada após o, que as listas para o processo de vacinação incluem pessoas que já morreram e que continuam a ser sinalizadas para receberem a vacina.Segundo avança notícia do Observador,, Gouveia e Melo admitiu que as listas da vacinação estão desatualizadas , sendo que a troca de moradas é também outros dos problemas.O responsável admite também que, à medida que se avança nos vários grupos etários, vai havendo cada vez mais dificuldades em encontrar as pessoas que falta vacinar nos grupos cuja vacinação arrancou há mais tempo.