Gouveia e Melo aponta para final de setembro: "Missão só estará cumprida quando atingirmos os 85% de segundas doses"

O vice-almirante Gouveia e Melo esteve esta segunda-feira a ser entrevistado na CMTV e revelou que a última segunda dose para se atingir os 85% de vacinados contra a Covid-19 deverá ser dada entre a penúltima semana e a última semana de setembro.Sobre o futuro, Gouveia e Melo assume que já está a ser feito o planeamento para se começar a desativação dos primeiros centros de vacinação para o fim de setembro. Questionado sobre o futuro, e sobre o fim da sua missão ao comando do plano de vacinação da Covid-19, o vice-almirante afirma que "quando tudo acabar" vai "dormir três dias".Gouveia e Melo recusa ainda um futuro na política e garante querer terminar a sua vida profissional enquanto militar.O coordenador da Task Force afirma ainda não lidar bem com a exposição, mas que esse é um "mal necessário". "Necessariamente temos de comunicar o processo e explicar aos portugueses e isso implica um número muito elevado de aparições em público", explicou.Nega ainda ter-se sentido ofendido com as pessoas que o vaiaram, justificando que não sentiu como ofensas: "As ofensas só nos afetam se sentirmos que a ofensa tem algum motivo para ter fundo de verdade. Aquilo que ofende é as pessoas que me chamaram isso porque mostra a qualidade democrática das pessoas".