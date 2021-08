Gouveia e Melo confirma que meio milhão de vacinas expira no final de outubro mas garante que não serão desperdiçadas

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da Task Force, confirmou este sábado que há cerca de meio milhão de vacinas da Covid-19 cujo prazo está prestes a terminar, final de outubro, que deverão ser distribuídas por países que delas necessitem.Estas vacinas serão da AstraZeneca, avançou o coordenador da Task Force, e serão enviadas para países como Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e outros PALOP que tenham escassez. Até agora já foram enviadas 200 mil, e deverão ser agora distribuídas mais.Sobre a vacinação no Queimódromo, Gouveia e Melo diz não ser preocupante uma vez que o mais preocupante que pode acontecer é que estas inoculações não sejam consideradas válidas.Relativamente à vacinação dos jovens, Gouveia e Melo afirma que "deixar espaço para o combatente [Covid-19] progredir é uma péssima estratégia" e que a a DGS deu a segurança para avançar com a vacinação dos mais novos."É melhor sermos vacinados do que sermos apanhados numa esquina pelo vírus", assumiu.Para o coordenador da Task Force, os portugueses estão de parabéns pois demonstraram maturidade neste processo e que foi graças ao povo português que a vacinação avançou tão rapidamente."Avançamos mais na vacinação do que outros países porque não encontramos barreiras negacionistas e isso mostra maturidade", conclui.Em atualização