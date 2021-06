Gouveia e Melo confirma queixa de vacinação indevida no Porto à PJ e Inspeção Geral da Saúde

Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, partilhou nas redes sociais uma imagem em que mostrava ter sido vacinada, juntamente com a filha, Francisca Cerqueira Gomes, de 18 anos, no Porto, na tarde da última quarta-feira.



Uma situação que gerou polémica, uma vez que as inscrições para esta faixa etária só abrem a partir do dia 4 de julho. Após os fãs terem reagido, em massa, com críticas à partilha da apresentadora, esta viu-se obrigada a esclarecer o assunto, garantindo não ter passado à frente de ninguém.



“Na passada quarta-feira, na cidade do Porto e noutras cidades do Norte, abriram, ao final do dia, duas horas para pessoas a partir dos 18 anos. Podíamos aparecer sem marcação para tentar controlar a quarta vaga. Eu fui vacinada, a minha filha também... Como todos os outros que souberam e tiveram horas como nós à espera de oportunidade”, escreveu a apresentadora no Instagram.

O coordenador da task force, vice-almirante Gouveia e Melo, disse esta sexta-feira que fez uma participação de vacinação indevida no Porto à PJ e à Inspeção Geral da Saúde. Gouveia e Melo disse ainda que falou com o presidente da ARS Norte "para que se tomassem providências".O coordenador da vacinação anti-Covid em Portugal garantiu que se tratou de um "ato de indisciplina" e de "desobediência total".Em causa está a vacinação de jovens no Porto, numa convocação à margem das regras, como foi o caso da filha de Maria Cerqueira Gomes , de 18 anos.