O vice-almirante Gouveia e Melo avançou no Parlamento que, até final do ano, vão chegar 6,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. “Se quiséssemos vacinar toda a população com uma terceira dose, tínhamos vacinas suficientes para o fazer, não sendo, eventualmente, necessário”, disse o coordenador da ‘task force’ para a campanha de imunização, que explicou que, quando cessou funções, existiam 2,5 milhões de doses.