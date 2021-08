O coordenador da Task Force, Gouveia e Melo, lembrou esta quinta-feira que as pessoas devem ser vacinadas no local de residência, mesmo que estejam de férias.Gouveia e Melo afirmou que, apesar de Portugal já ter reforçado o lote de vacinas para possível administração da terceira dose da vacina, o País não está "preparado para arrancar com terceira dose" de imediato."A DGS vai decidir mas não há estudos científicos suficientes", destacou.