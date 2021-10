Gouveia e Melo reconhece que havia uma “péssima imagem” da vacinação

O coordenador do task-force para a plano de vacinação contra a covid-19 reconheceu, esta terça-feira no Parlamento, que antes de assumir funções existia "uma péssima imagem do processo".

Ouvido pela Comissão da Saúde, o vice-almirante Gouveia e Melo afirmou que criou cinco grandes linhas de ação, sendo que a primeira foi criar "uma melhor governança do próprio sistema".

A segunda ação a desenvolver foi transferir a vacinação dos centros de saúde para grandes centros de vacinação.

No terceiro ponto, Gouveia e Melo, sublinhou a necessidade de "responsabilizar os autores. Os autores que tinham participado num conjunto de atos de vacinação que depois criaram irregularidades ao próprio processo criando uma péssima imagem, uma má imagem ao processo".

Adiantou ainda o vice-almirante que a quarta linha de ação foi criar uma narrativa positiva da vacinação e por fim definir que prioridades deveriam ser tomadas.