Gouveia e Melo reintegra capelão após polémica

Nós não relativizamos a vida humana", "o que fazemos é precisamente defender a vida" e, finalmente, "somos uma Força para o Bem".

O chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, anunciou na manhã desta quinta-feira que vai reintegrar o capelão e prestar serviço na base de Alfeite.O anúncio aconteceu durante uma missa campal em Pinheiro da Cruz, no seguimento de um exercício de aprontamento da unidade que irá integrar uma missão da NATO, segundo o jornal Diário de Notícias.Desta forma, o capelão não regressará aos fuzileiros.No final da homilia, o chefe do Estado-Maior passou algumas mensagens: "