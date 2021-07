Gouveia e Melo revela que apenas 51 centros de vacinação Covid tiveram tempos de espera

O coordenador da Task Force da vacinação contra a Covid-19 revelou esta quinta-feira que apenas 51 dos 300 centros que implementaram o sistema de semáforos virtuais sobre os tempos de espera apresentaram hoje sinais vermelhos e amarelos.

"A grande maioria dos centros de vacinação já tem [o sistema] de semáforos ativos. Hoje, em cerca de 300 centros, apenas 23 estavam com filas a vermelho, e 28 com amarelo. Feitas as contas, apenas um sexto dos centros sentiram dificuldades, mas os restantes estão conseguir a seguir o processo normalmente", disse o vice-almirante Gouveia e Melo.

No caso de a luz do semáforo virtual estar vermelha, estima-se que o tempo de espera seja superior a uma hora. Se estiver amarela a previsão do atendimento é entre 30 minutos a uma hora e quando a cor for verde o período provável de espera é de 30 minutos.