Governantes dos países europeus solidários com França deixam mensagem contra terrorismo

"Estamos solidários com a França. O terrível ataque na Catedral de Nice reforça a nossa determinação em manter a Europa unida contra o ódio, na defesa da liberdade e da tolerância", lê-se.

Johnson, disse estar chocado com o ataque bárbaro à Basílica de Notre-Dame, em Nice.



"Fiquei chocado ao ver a notícia de Nice, esta manhã, de um ataque bárbaro à Basílica de Notre-Dame. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias, e o Reino Unido está firmemente ao lado da França contra o terror e a intolerância", lê-se.

I am appalled to hear the news from Nice this morning of a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica. Our thoughts are with the victims and their families, and the UK stands steadfastly with France against terror and intolerance.