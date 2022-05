Governo abre 202 vagas no concurso de mobilidade, 62 para medicina geral e famíliar

O Governo autorizou no concurso de mobilidade a abertura 202 vagas da carreira médica ou carreira especial médica, dos quais 62 para Medicina Geral e Familiar, 10 para Saúde Pública e os restantes 130 para a área hospitalar.

De acordo com o despacho publicado esta quarta-feira, ao chamado "concurso de mobilidade" podem concorrer médicos detentores do grau de especialista na correspondente especialidade que, cumulativamente, sejam detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou de um contrato de trabalho sem termo.

O despacho, que privilegia as áreas consideradas carenciadas, define que para Medicina Geral e Familiar o maior número de vagas localiza-se na área da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), com 22, seguida das administrações regionais de saúde do Norte (14) e Centro (14). No Centro, metade das vagas (7) vão para o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego.

A ARS do Alentejo e do Algarve têm seis vagas cada para médicos de família.